Erwin Moser: Wo Leoparden fliegen und Mäuse tauchen

Ganz oben, unter der Decke, fliegt ein Leopard. Ganz unten, überm Boden, tauchen zwei Mäuse. Und dazwischen? Wohnt die Fantasie. Und warten die Abenteuer.

Denn: „Bei Erwin Moser ist das Leben voller Abenteuer.“ Schwärmt Gottfried Gusenbauer. Und hat sich – neben der Politik, der Prominenz und der Ironie im heurigen Sokol-Schwerpunkt – auch das Abenteuer ins Jahresprogramm seines Kremser Karikaturmuseums geholt. Und dazu eine besondere Kuratorin: Ruth Moser.

Gut 100 Originale aus 16 Büchern des 1954 geborenen und 2017 viel zu früh verstorbenen Zeichners, Illustrators, aber auch Autors Erwin Moser hat dessen Witwe aus ihrem Privatbesitz ausgesucht. Und im ersten Stock des Kremser Museumshauses zu einer Personale zusammengestellt. Wobei: „Ich könnte ganz Krems füllen“, meint Ruth Moser. Denn: „Er hat ja ununterbrochen gearbeitet.“ Mehr als 100 in über 20 Sprachen übersetzte Bücher hat Erwin Moser veröffentlicht, sechs Romane geschrieben, 18 Kalender gestaltet, aber auch Buch-, CD- und LP-Covers illustriert.

Mit dem Zeichnen begonnen hat der im burgenländischen Gols Aufgewachsene, wo 2014 auch das Erwin Moser Museum eröffnet hat, aber schon als Kind. Mit 12 hat er seine erste Spukgeschichte geschrieben, mit 18 hat er Warane und Engelsgesichter gezeichnet, mit 22 hat er seinen ersten Illustrationsauftrag für ein Räuberbuch bekommen, mit 26 hat er seinen ersten Roman („Jenseits der Sümpfe“) herausgebracht.

„Wir“, erklärt Karikaturmuseumsdirektor Gottfried Gusenbauer, „haben uns auf die Kinderzeichnungen konzentriert.“ Da tummeln sich in der „ersten großen Personale in Niederösterreich“ furchtlose Mäuse und magische Bären („da hängt auch der Koko“, so Kuratorin Ruth Moser), winzige Elefanten und nachdenkliche Raben, dicke Kater („Boris, den Kater gibt’s jetzt auch in Amerika“) und lila Tintenfische, fliegende Leoparden (wie den unter der Decke), tauchende Mäuse (wie die im U-Boot in der Flasche ganz unten an der ersten Zwischenwand) und kluge Käuze („da heißt ja einer Gottfried“) versammelt.

„Er“, erzählt Erwin Mosers Witwe, „hat alles gemacht, die Bilder, die Texte, den Vorsatz, die Schrift …“ Schließlich war der Geschichtenerzähler auch ausgebildeter Schriftsetzer. Aber: „Erwins Vorbilder waren auch Dali und Ernst Fuchs.“ Und, so Ruth Moser weiter: „Er war nicht nur ein Bücherfreak, sondern auch ein großer Comic-Fan.“

Eine Maus, ein Rabe und jede Menge Fantasie: Ruth Moser vor Erwin Mosers „Brennendem Haus". Foto: NÖN Fleck

Im Karikaturmuseum zeugen davon nicht nur frühe, surrealistische Zeichenblätter und mit winziger Schrift dicht an dicht beschriebene Werktagebücher („da hat er immer das Wetter notiert, aber auch Ideen für Fabeln, Eigenschaften von Tieren und noch mehr“), sondern auch eine Vitrine mit Fotos, Mappen, einem Tintenfässchen und einem „Häferl von seiner Oma“. „Die hat er immer für seine Pinsel verwendet“, erinnert sich Ruth Moser, die heuer auch eine „Mäuse“-Schau in Gols ausgerichtet hat („Die fantastischen Mäuse des Erwin Moser“). Auch ein Film über Erwin Moser, von Film- und Fernseh-Regisseurin Sabine Derflinger, sei im Gespräch.

Und im Jänner? Da feiert man in Krems Geburtstag. „Da wäre Erwin Moser 70 geworden“, so Gottfried Gusenbauer. Erwin Mosers „Fantastische Geschichten“ laufen im Karikaturmuseum bis Ende Juni 2024. Unbedingt anschauen!

www.karikaturmuseum.at