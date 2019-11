Um das Zur-Ruhe-Kommen gegen Ende des Jahres geht es beim neuen Album des Bläser-Ensembles „Federspiel“: Die soeben erschienene Weihnachts-CD „Von der langsamen Zeit“ bietet ruhigere Stücke, „die einen ein bissl aus dem Alltags- und beruflichen Stress entfliehen lassen“, wie Bandmitglied Matthias Werner erklärt.

Für ihn persönlich bedeute Weihnachten „nach Hause kommen“, erzählt der Sohn von Salzstadl-Wirtin Margit Werner-Pietsch aus Stein. Worum es noch geht, verraten manche Stücke auf dem Album: So wurde der Text von „Nochtn Spat“, einem Volkslied über die Herbergsuche, leicht adaptiert. „Hot‘n koana eini glassn, denn der Mann, der woa hoid fremd – und so steht er auf der Straßn, z‘Bethlehem homs eam ned kennt“, heißt es darin. Es gehe eben auch „um das Aufnehmen und Weiterhelfen von Menschen, die es nicht so gut haben oder die auch nur vorübergehend eine Bleibe suchen“, erklärt Werner.

Das Album ist eine Mischung aus traditionellen Stücken und Eigenkompositionen. Da gibt es etwa die Viechtwangerischen Tänze oder „Kindelein“, angelehnt an einen Choral aus einem Gesangbuch von Stift Göttweig aus 1625.

Von Werner selbst stammt eine Vertonung des Weihnachtsgedicht-Klassikers „Knecht Ruprecht“. „Wandelsam“ von Ayac Iuan Jiménez Salvador und Simon Zöchbauer bildet mit viel Elektronik einen Kontrast zu dem abschließenden Stück des Albums, einem ganz traditionell belassenen Jodler.

Nicht viel zur Ruhe kommen werden die „Federspieler“ selbst, denn bis Weihnachten stehen noch einige Konzerte an – vorerst zwar nicht in Krems, dafür aber unter anderem in St. Pölten (30. November, Bühne im Hof) und Tulln (13. Dezember, Danubium). www.federspiel.at