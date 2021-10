Bei der von Donnerstag bis 22. November laufenden diesjährigen Auflage soll laut einer Aussendung vom Montag die heimische Szene mit "ausschließlich österreichischen Künstlern" unterstützt werden. Als Spielorte dienen der Stadtsaal, die Musikschule im Herzen der Statutarstadt sowie das Haus der Regionen.

Den Auftakt macht am Donnerstag Gregor Seberg mit "Wunderboi". Ein Kinder-Mitmachkonzert mit Schwung und Sinn liefert am 16. Oktober Heidi Angelika, die Staatskünstler geben sich am 20. Oktober mit "Jetzt erst recht!" ein Stelldichein. "Krisenfest" präsentiert sich am 4. November Clemens Maria Schreiner. Lydia Prenner-Kasper bringt die "Krötenwanderung" auf die Bühne (11. November), Manuel Rubey das Stück "Goldfisch" (19. November). Den Abschluss bildet Stimmtalent Alex Kristan am 22. November mit dem Programm "Lebhaft - Rotzpipn forever".

Naturgemäß wird auch Corona ein Thema bei der diesjährigen Festivalauflage sein. Gesetzt wird von Intendant Günter "Mo" Mokesch und der Veranstalteragentur AMI Promarketing daher auf ein "umfangreiches Covid-19-Präventionskonzept". Bei jeder Veranstaltung wird u.a. ein eigener Covid-Beauftragter, der sämtliche "Sicherheitsmaßnahmen koordiniert und überwacht", anwesend sein.

"Kabarett & Comedy" Festival Krems, 7.10.-22.11.2021, Tickets in allen Raiffeisenbanken, bei Ö-Ticket: www.oeticket.com oder telefonisch unter +43 1 96 096. Informationen unter www.kabarettundcomedy.com