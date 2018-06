Ein Nasenbär als Nähmaschine, eine Torte als Schlagzeug, eine Stelze als Bass, ein Damenpo mit Stachelschweinstacheln. „Die Pflege des Absurden ist schon eine sehr schöne tschechische Eigenschaft.“ Sagt Gottfried Gusenbauer. Und hat sich für seine diesjährige Sommerschau im Kremser Karikaturmuseum Verstärkung vom Nachbarn geholt. Und zwar aus der Galerie der Bildenden Kunst in Havlíckuv Brod in der Region Vysocina.

47 Werke von sechs Karikaturisten und einer Karikaturistin hat die dortige Kuratorin Daniela Ružickovà ausgesucht und an die Kremser Kunstmeile geschickt. Und die sind „fast alle aus den letzten Jahren“ und „von den wichtigsten Karikaturisten des Landes“, sagt Co-Kurator und Museumsdirektor Gottfried Gusenbauer.

Menschenaffen und Kultur-Ikonen

Die jungen Kaninchen und ausgestopften Bären zum Beispiel, von Vladimír Jiránek mit Filzstift in die weiße Landschaft gezeichnet. Die Menschenaffen mit Anzug und Orden, von Oldrich Jelínek in Öl auf Jute gemalt. Die Breughel-Szene, von Pavel Matuška vor AKW-Türme gemalt. Die kleinen, bösen Cartoons von Miroslav Barták, die entfernt an Gary Larson erinnern. Oder die knallroten, knallgelben, knallblauen Ikonen von Josef Blecha, von Miles Davis bis Johann Strauß.

„Was Karikatur alles kann“, zeige die kleine, tschechische Grenzschau. Und die ist erst der Anfang. „Wir werden da sicher weitermachen“, verspricht Gusenbauer. Und will in den nächsten Jahren auch niederösterreichische Karikaturisten und Illustratoren in Tschechien zeigen. Nicht nur über die Grenze, sondern gleich ins All schaut dagegen die nächste große Themenschau im Kremser Karikaturmuseum: und zwar auf den Mond. Ab 2019.

