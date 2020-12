Eigentlich sollte das „Lichtfest Krems“ heuer im Advent starten, aufgrund der Coronakrise hat diese Ausstellungsreihe, die von kremskultur, Stadtmarketing Krems und „studio[sic]“ präsentiert wird, ihren ersten Auftritt erst im Jahr 2021.

Als Einstimmung zeigen die Kuratoren ab 11. Dezember die Arbeit „SORRY“ von Lukas Troberg. Der fast vier Meter lange Schriftzug ist bis 1. März in den Schaufenstern der Schumachergasse zu sehen.

Mit dem Lichtobjekt des Künstlers kommt jenes Gefühl zum Ausdruck, das heuer viele Menschen immer wieder heimgesucht hat: „Sorry, dass wir uns nicht persönlich sehen.“

Lukas Troberg ist 1984 in München geboren. Er studierte von 2007 bis 2012 Bildhauerei und Multimedia an der Universität für angewandte Kunst in Wien und lebt in Berlin. Seine Arbeitsweise beschreibt er als „Mäandern durch die Stadtlandschaft“. Dabei beobachtet er die vielen Zeichen der Street-Art- und der Graffiti-Szene. Als Bildhauer interessiert ihn die dreidimensionale Darstellung. Mit der aufwendig produzierten Version des Wortes „Sorry“ übersetzt er das geschriebene oder gesprochene Wort in ein Objekt.