Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Weltkulturerbe-Region Wachau ist in der Landesgalerie Niederösterreich ab der Wiedereröffnung am 1. Juli die Ausstellung „Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes“ zu sehen. Präsentiert werden darin rund 800 Werke vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, die das Bild der Wachau geprägt haben. Ergänzend zur Perspektive der Landschaftsmaler und Foto-Künstler ist bei einem Fotowettbewerb unter dem Motto „Meine Wachau“ auch der Blick der Bevölkerung gefragt.

„Wodurch zeichnet sich für die Museumsbesucher die Wachau aus? Was gefällt ihnen in der Wachau besonders? Das möchten wir durch einen Fotowettbewerb herausfinden, zu dem wir gemeinsam mit den Welterbegemeinden Wachau und der NÖN aufrufen“, erklärt Christian Bauer, künstlerischer Direktor der Landesgalerie Niederösterreich. Auf die Gewinner warten nicht nur verschiedene Preise, sondern die besten Bilder werden auch nächstes Jahr in einer Ausstellung in der Landesgalerie präsentiert.

Willkommen sind neben Landschafts- und Naturaufnahmen als Motive auch Menschen, Kulinarisches oder der Freizeitbereich. Entscheidend ist nur, dass das Foto selbst gemacht wurde. Einreichungen sind bis 31. Oktober 2020 möglich. Unter www.lgnoe.at/fotowettbewerb steht ein Upload-Formular bereit. Zusendungen sind auch auf dem Postweg möglich. Eine Jury wird im Spätherbst die Gewinner ermitteln.