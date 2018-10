„Musikalische Schätze, die es wert sind, gehoben zu werden“, kündigte Gottfried Zawichowski zu Beginn des Chorkonzerts „VOR:KLASSIK“ der Chorszene NÖ in der Steiner Minoritenkirche am 21. 10. an. Und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

In Form einer Messe wurden Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei zu Gehör gebracht. Fünf Chöre – der A-cappella-Chor Tulln unter Zawichowski (dem auch die Gesamtleitung oblag), der Chorus Musica Sacra Krems (Ronald Peter), der Domchor St. Pölten (Otto Kargl), die Musica Capricciosa aus Amstetten (Ulrike Weidinger) und der Wachau-Chor Spitz (Michael Koch) – reizten in der „musikalischen Messe“ die traumhafte Akustik des Klangraumes voll aus und beeindruckten mit Werken aus dem 18. Jahrhundert ebenso wie mit modernen Stücken.

Jessica Felbermayer (links) und Lorena Lovric lasen Texte von niederösterreichischen Oberstufenschülern, die beim Konzert zwischen den Gesangsstücken eingespielt wurden. | Foto: Martin Kalchhauser

Erfrischend waren die Gedankenanregungen zwischen den Gesangsstücken zu Themen wie Glaube, Erbarmen, Ehre oder Opfer, die Schüler aus Oberstufenklassen verfasst hatten. Die kurzen Texte, gelesen von Jessiva Felbermayer und Lorena Lovric, wurden eingespielt. Gut gelöst war auch der Ablauf. Die Chöre aus Tulln und Krems waren seitlich positioniert, die anderen drei teilten sich „im Kreisverkehr“ die Bühne, vor der das Orchester platziert war. Auch hier klappte alles perfekt.

Bescherten den Gästen des Klangraums Minoritenkirche mit ihren Sängern einen unvergesslichen Abend: Michael Koch (Wachauchor Spitz), Otto Kargl (Domchor St. Pölten), Ulrike Weidinger (Musica Capricciosa, Amstetten), Gottfried Zawichowski (A-cappella-Chor Tulln) und Ronald Peter (Chorus Musica Sacra Krems, vorne, von links), mit Schönberg-Chor-Leiter Erwin Ortner, Dorothea Draxler von der Volkskultur NÖ und Musikerziehungs-Fachinspektor Andreas Gruber (dahinter, von links). | Foto: Martin Kalchhauser

Den würdigen Abschluss fanden die ausnahmslos großartigen, engagiert vorgetragenen Beiträge der fünf Klangkörper in einem „Ave verum corpus“ (Wolfgang Amadeus Mozart), bei dem auch die Zuhörer eingeladen waren, einzustimmen.