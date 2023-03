Filmakademie: Kein Filmpreis mehr in Grafenegg

Werbung

Fünfmal hat sie schon in Grafenegg gefeiert. Und das sechste Mal war auch schon fix: Im Juni 2024 hätte Österreichs Filmakademie wieder ins Grafenegger Auditorium geladen. Um nicht nur ihre alljährliche Gala, sondern auch ihre mittlerweile 14. Filmpreise in Niederösterreich zu feiern. Daraus wird jetzt nichts.

Denn: „Die Akademie des Österreichischen Films beendet aufgrund der politischen Entwicklungen in Niederösterreich und der dort eingesetzten neuen Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ die Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich“, wie Österreichs Filmakademie heute, Freitag, bekanntgab. Damit verzichte die Akademie auch auf die Jahresförderung des Landes. Und: auf die nächstjährige Ausrichtung von Gala und Preisverleihung in Niederösterreich. „Bis auf weiteres“, heißt es ergänzend.

Heuer soll Österreichs Filmpreisgala wie seit 2013 jedes zweite Jahr in Wien steigen, und zwar am 15. Juni im Globe. Die Nominierungen für die 13. Filmpreise - eingereicht waren dafür 22 Spiel-, 17 Dokumentar- und 13 Kurzfilme aus 2022 und 2023 - will die Akademie am 20. April bekannt geben, und zwar wie bisher in Wien.