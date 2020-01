Es ist "meine bisher größte Herausforderung". Und: "Es war nicht zuletzt auch eine Heimkehr." Sagt Brigitte Fürle. 2013 hatte die gebürtige Wienerin nach den Wiener Festwochen und den Berliner Festspielen die künstlerische Leitung des St. Pöltner Festspielhauses übernommen. Das sei, so Fürle, derzeit gerade "in Höchstform". Sie, Fürle, strebe trotzdem keine weitere Verlängerung ihres Vertrages an. Dieser endet mit der Saison 2021/22. "Ich mache noch das 25-Jahr-Jubiläum im Juni 2022 - das ist ein schöner Abschluss."