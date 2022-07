Werbung

Gespielt und verkostet wird noch bis 2. September auf Weingütern, in Heurigen, Kellergassen und weiteren niederösterreichischen Schauplätzen. Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Künstlerinnen und Künstler, Winzerinnen und Winzer sowie ein Publikum, das Niederösterreichs gebündelte Wein- und Kultur-Kompetenz serviert bekommt.

Niederösterreich wird landauf- und landabwärts gerne als „kulturelle Hochburg“ bezeichnet. Auch die Genusskultur spielt eine wichtige Rolle. Maßgeblich dazu beigetragen hat das qualitativ hochwertige Wein- und KulinarikAngebot: „Mit unserer erfrischend innovativen Eventreihe ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern‘ kombinieren wir unsere Stärken aus dem Kunst-, Kultur- und Weinbereich. Zwischen Weingärten und Kellergassen begegnet dem Ausflugs- und Urlaubsgast in den unkonventionellen Aufführungsorten ein vielseitiges Kunst- und Kulturangebot.

Serviert werden dazu die besten Weine Niederösterreichs“, sagt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung. Für einen gelungenen Auftakt der Eventreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ sorgte Sängerin Tini Trampler mit ihrer Band die Playbackdolls am Freitagabend (1. Juli 2022) im Vorspannhof Droß im Kremstal. Musikalisch wurden wie gewohnt verschiedene Genres abgedeckt.

Dank der einzigartigen Besetzung mit Elektronik, Akkordeon, Trompete, Gitarre sowie der charismatischen Sängerin, blieb der Sound der Playbackdolls unverkennbar. Neben hochemotionalen Liedern gab es auch eine Verkostung der besten Weine des Hauses.

„Ein Auftakt ganz nach unserem Geschmack“, betont Reinhard Zöchmann, NÖ Weinbaupräsident und fügt hinzu: „Unsere Gäste können sich in weiterer Folge auf 38 Veranstaltungen freuen. Diese schaffen nicht nur Begegnungen zwischen Wein-, Kunst- und Kulturinteressierten, sondern bilden auch eine Hommage an Niederösterreichs Regionen und Weingüter.“

Große Bühne für Wein, Kunst und Kultur

Verteilt auf insgesamt acht Weinbaugebieten Niederösterreichs bieten Kabarettisten wie Viktor Gernot, Thomas Maurer, Rudi Roubinek, Akkordeonistin Heidelinde Gratzl mit Jazzmusikern Sigi Finkel und Mamadou Diabaté sowie eine Vielzahl an weiteren Künstlerinnen und Künstlern noch bis 2. September 2022 einen kulturellen Hochgenuss.

Dabei gilt: Edle Weine treffen auf eine rege Kulturszene von Volksmusik bis Poetry Slam und das alles in einem stets wechselnden Ambiente. Christine Pennerstorfer von der Abteilung für Kunst & Kultur des Landes Niederösterreich begrüßt das große Interesse an der bereits zum dritten Mal veranstalteten Eventreihe: „Das Projekt stellt eine Kooperation zwischen der NiederösterreichWerbung, Wein Niederösterreich und der Kulturabteilung des Landes dar. Gemeinsame Sache und gemeinsames Ziel ist es, mit den Winzerinnen und Winzern einzigartige Veranstaltungen umzusetzen. Wein und Kultur rahmen jede Veranstaltung und das Wichtigste: Sie bringen die Leute ins Gespräch und auf den Geschmack.“

Winzerslam – Dichtung trifft auf Weinverkostung

Heuer ist wieder der beliebte Winzerslam fixer Bestandteil bei „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“: Am 10. Juli 2022 moderiert Mieze Medusa im Weingut Norbert Bauer die Auftritte von sechs Slammerinnen und Slammern, die in drei Runden gegeneinander antreten. Zu jeder Runde bekommen die Gäste die feinsten Weine des Weinguts serviert. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Winzerslams darf am 31. Juli im Weingut Maringer ein weiteres Publikum überzeugen – das passiert dann, wenn auch Rudi Roubinek mit dem Winzer Johannes Maringer die Weine des Weinguts verkostet.

Kommende Veranstaltungen bei „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ (ein Auszug)

JULI

• Freitag, 8.7. Anne Bennent im Nikolaihof in Mautern

• Sonntag, 10.7. NÖ Winzerslam 2022 im Weingut Bauer in Jetzelsdorf

• Freitag 22.7. Sigi Finkel & Mamadou Diabate & Heidelinde Gratzl im Weingut Toifl in Kleinhöflein

• Sonntag 24.7. Albin Paulus und Ines Schüttengruber in der Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf

• Freitag 29.7. Die Strottern im Schloss Jedenspeigen

AUGUST

• Samstag 6.8. Kurdophone im Mantlerhof in Gedersdorf

• Sa, 20.8. bei Familie Riegelhofer in Poysdorf: Eva Rossmann

• So, 21.8. Weingut Eichberger in Eibesbrunn: Stickler & Koschelu

• Fr, 26.8. in der Weinhofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf in der Wachau: Otto Lechner

• So, 28.8. in der Domäne Wachau in Dürnstein: Florian Scheuba

• Mo, 29.8. Schaflerhof in Traiskirchen: Martin Spengler & foischn Wiener*innen

SEPTEMBER

• Do, 1.9. Weingut Förthof Krems: Musikgenuss in Kirche und Keller

• Fr, 2.9. Weingut Payr in Höflein: Marwan Abado & Peter Rosmanith