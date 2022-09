Danubium Tulln: Volles Programm mit zwei Premieren

Werbung

Nach der Donaubühne ist vor dem Danubium. Am kommenden Samstag endet die Freiluftsaison der TullnKultur mit einem ausverkauften Auftritt von Klaus Eckel mit „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht!“. Am Donnerstag, 6. Oktober, ist der junge niederbayerische Kabarettist Martin Frank erstmals zu Gast im Danubium, und zwar mit seinem Programm „Einer für alle - alle für keinen!“.

E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker: „Wir freuen uns, auch im Herbst und Winter wieder das Erleben von Kultur ermöglichen zu können, und zwar geregelt, organisiert und sicher.“ Bis inklusive Silvester werden im Danubium in hoher Dichte Veranstaltungen aus den Bereichen Kabarett, Comedy und Musik geboten, darunter mit den neuen Programmen von Christoph Fritz und Gunkl & Walter auch zwei Niederösterreich-Premieren.

Die Rückkehr der beliebten Kultur-Abos

Aufgrund vieler Corona-bedingter Absagen und Verschiebungen konnten in den vergangenen Saisonen keine Abonnements angeboten werden. Für kulturaffine Sparfüchse hat Schindlecker jetzt eine weitere gute Nachricht: „In der Hoffnung, dass sich die Zeiten wieder ein wenig normalisieren werden und im Wissen, dass unsere Abos sehr beliebt waren, wollen wir sie für den Herbst 2022 wieder starten.“

Die Ermäßigung beträgt zirka 25 Prozent, man kann vier Veranstaltungen zum Preis von drei miterleben. Dazu werden Sitzplätze in den Reihen 3 bis 9 auf den jeweiligen Namen reserviert.

Geboten werden folgende vorkonfigurierte Abos:

1) Prenner-Kaspar/Die Echten/Kristan/Seidl

2) Frank/Gunkl&Walter/Kristan/Gernot&Friends

3) Fritz/Sargnagel/Kristan/Rubey

4) Fritz/Jirkal&Hopf/Düringer/Seidl

5) Prenner-Kaspar/Sargnagel/Düringer/Rubey

Ausschließlich im Ticketshop „Gute Unterhaltung“ in der Wiener Straße in Tulln kann darüber hinaus auch ein Wahl-Abonnement bezogen werden.

Wie eingangs erwähnt folgt auf die Donaubühnen-Saison stets jene im Danubium, was naturgemäß auch umgekehrt Gültigkeit hat. Dahr laufen die Planungen für die Freiluft-Saison 2023 längst auf Hochtouren. Bereits fixiert sind die Auftritte von Alex Kristan (15. Juni mit „50 Shades of Schmäh“, sein neues Programm, das er am 1. Dezember 2022 auch im Danubium spielt) und von Gery Seidl (17. Juni mit „beziehungsweise“).

„Und am 1. September dürfen wir auf der Tullner Donaubühne mit Thommy Ten und Amélie van Tass die Tour-Dernière von ,Zweifach zauberhaft‘ feiern, bevor sich die beiden wieder in die USA zaubern, um in Las Vegas aufzutreten“, sagt Schindlecker.

Karten zu den Veranstaltungen gibt es im NÖN-Ticketshop.