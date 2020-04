"Heute geht's um den Kunst- und Kulturbereich." Sagt Vizekanzler Werner Kogler. Und stellt, gemeinsam mit Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek, heute, Freitag, den Fahrplan für heimische Kulturveranstaltungen vor.

Ab Mitte Mai können "Orte der Präsentation", jedenfalls Museen, öffnen können und dürfen. Ab 1. Juli wird es "etwas kniffliger". Große Veranstaltungen werden bis 31. August "leider nicht" möglich sein, also, wo "viele Menschen eng und zusammenstehend", zum Beispiel große Stadtfeste, große Musikfestivals oder etwa das Donauinselfest. Die Salzburger Festspiele seien "noch offen im Ergebnis".

Trotzdem werde es, so Kogler, einen Sommer geben, entschieden wird das aber erst ab Mitte Mai. Die bisherigen Auflagen gelten dafür nach wie vor, indoor wie outdoor, wobei es dabei vor allem um das Besuchermanagement gehe, wie Einlass, Auslass, usw.

"Was wir für möglich halten, wollen wir ermöglichen", so Werner Kogler. Für Ulrike Lunacek heißt das: "Uns geht's darum, zu ermöglichen!"

Die Galerien können bisher schon offen sein, so Lunacek, das seien auch schon einige. Die Bundesmuseen wollen gemeinsam erst mit Ende Juni wieder aufmachen. Bei vielen kleineren Museen soll das schon Mitte Mai schon möglich sein. Bibliotheken und Büchereien - allerdings nicht die Lesesäle, private öffentliche Archive oder Ausstellungshäuser können ab Mitte Mai wieder öffnen.

APA/HELMUT FOHRINGER

Bei den Veranstaltungen brauche man - "wenn eine positive Entwicklung da ist" - noch bis Mitte Mai bekanntgeben, was ab Anfang Juli geöffnet werden kann, Freiluftkinos zum Beispiel, die Kinos insgesamt wollen erst Ende August oder Anfang September wieder öffnen, so Lunacek. Bei den Theatern gehe es auch um Abstand zum Publikum, zu den ersten Sitzreihen, was findet auf der Bühne statt - "Schlägereien, Liebesszenen, das wird nicht gehen". Bei Chören und Orchestern, gerade auch Blasinstrumenten, werde es schwierig sein, das wolle man bis Mitte Mai klären.

Im professionellen Bereich, wo es darum geht, künstlerische Dinge zu produzieren, in Werkstätten, Ateliers, Ton- oder Fotostudios, Forschung, Archivierung, Restaurierung, könne jetzt schon geschehen - "unter Einhaltung der Schutzbestimmungen". Trainings und Proben sollen einzeln ab 18. Mai "zur Erhaltung der künstlerischen Fertigkeiten" mit geringer Anzahl von Betreuern möglich sein. Mehrere Personen seien ab Mitte Mai noch nicht möglich, ab 1. Juni könne das im professionellen Bereich angedacht werden.

Ein Bereich, der "sehr schwierig" sei, ist die Filmproduktion - weil vieles "so lange dauert". Da bemühe man sich, mit der Filmwirtschaft, um Lösungen. Für den Amateurbereich werden bis auf weiteres weder Proben noch Aufführungen möglich sein. "Da muss ich alle noch um Geduld ersuchen", so die Kulturstaatssekretärin. "Es wird noch eine Weile brauchen."

Aber, so Ulrike Lunacek nach Jeff Koons: "Kunst ist das, was uns alle verbindet!"