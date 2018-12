Erstes Zusammentreffen des NÖ Kultur .

20 Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kultur, die das Land Niederösterreich in allen grundsätzlichen Fragen des kulturellen Bereichs beraten begrüßte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Vorwoche im Festspielhaus in St. Pölten. Dort fand die konstituierende Sitzung des Niederösterreichischen Kultursenats in der aktuellen Legislaturperiode statt.