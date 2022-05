Filmzuckerl Waidhofen/Ybbs: Eine Ode an das Analoge

Werbung

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 18. Mai, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 19. Mai, 18.15 Uhr, „An Impossible Project“ in der Filmbühne Waidhofen. Regisseur Jens Meurers wirft darin einen Blick auf die Wiederentdeckung des Analogen als Gegenbewegung zur digitalen Revolution. Dabei kommen Menschen zu Wort, die schon die Wendung zum Analogen suchten, als andere sich noch den Verheißungen der nächsten iPhone-Generation hingaben. Wie der Held des Films, Florian „Doc“ Kaps, der 2008 sein gesamtes Vermögen riskierte, um die letzte Polaroid-Fabrik der Welt vor dem Aus zu retten.

Karten: 0680/1107622.