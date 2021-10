Neuer Anlauf für Events in Klosterneuburg

Die Corona-Pandemie hat bewirkt, dass manche Veranstaltung erst im vierten Anlauf über die Bühne gehen kann. So auch der Auftritt von Hans Theessink und Brooks Williams, deren „Steady Rollin‘ Blues Tour“ schon am 2. April 2020, 3. November 2020 und 13. April 2021 über die Bühne der Babenbergerhalle hätte gehen sollen. Nun also ist es an der Zeit: Am Donnerstag, 4. November sollte es für die beiden Country-Blues-Legenden endlich klappen. Bereits gekaufte Karten für frühere Termine behalten natürlich ihre Gültigkeit. Auf der Homepage von Theesink wird allerdings ein Solo-Abend angekündigt, offenbar muss Williams diesmal passen.

Auch das Kolumnisten-Paar Gabriele Kuhn und Michael Hufnagl hätte mit seinem Programm „Schatzi, geht‘s noch?“ bereits im März gastieren sollen, nun gibt es am Samstag, 20. November einen Ersatztermin im Göppingerstüberl der Babenbergerhalle.

Im Kellertheater Wilheringerhof geht das Veranstaltungsleben ebenfalls weiter: Am Sonntag, 21. November steigt von 17 bis 20 Uhr ein „Sing Along“-Mitsingkonzert. Unter professioneller Leitung werden Lieder aus aller Welt gemeinsam geprobt und gesungen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 10 Euro inklusive Begrüßungsdrink, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Anmeldung ist erforderlich unter 0664/7823252 oder club.epicur@aon.at.

Aufzeichnungen eines Tagebuchschreibers

Einen sehr speziellen Abend – ebenfalls als Ersatztermin – gibt es dann am Freitag, 26. November im Kellertheater zu erleben. Samuel Pepys war der wohl manischste Tagebuchschreiber der Geschichte. Zehn Jahre lang (1660-1669) schrieb der Beamte des Londoner Flottenamtes täglich stundenlang an seinem monströsen, geheimen Tagebuch, das am Ende 4.000 Seiten stark war. Er platzt vor Mitteilungssucht – alles, wirklich alles wird verzeichnet: Das Nüssesammeln im Wald, die Prügelstrafe für stetig wechselnde Dienstmädchen, ein Perückenkauf, Theaterbesuche, Saufgelage, politische Geschehnisse und erotische Abenteuer unterm oder auf dem Wirtshaustisch („Gott verzeih‘s...“). Aus den Aufzeichnungen dieses besessenen Tagebuchschreibers zitieren Christoph Grissemann als Pepys und Manfred Engelmayr als Pepys‘ Gattin (und Musiker).

Der Advent kündigt sich bald darauf mit Andy Lee Lang & The Spirit an: Motto: „American Christmas“ – und erraten: Auch dieses Konzert hätte schon im Dezember des Vorjahres stattfinden sollen. Nun erklingen einschlägige Klassiker wie „Rudolph the Red Nosed Reindeer“ oder „White Christmas“ am Mittwoch, 1. Dezember in der Babenbergerhalle.