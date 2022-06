Reise in die Vergangenheit mit dem Verein „Kunst auf Rädern“

Werbung

„Das Besondere an unserem Angebot ist, dass wir speziell auf die Bedürfnisse dieser älteren Generation eingehen und ihnen genau jene Musik geben, die sie so nicht mehr hören und die oft nur noch in ihrer Erinnerung wach ist“, erklärt Herbert Fischerauer, Geschäftsführer des Vereins „Kunst auf Rädern“. Vor 25 Jahren gründete er gemeinsam mit der verstorbenen Lotte Tobisch-Labotýn die Initiative, die professionelle, musikalische Darbietungen in Senioren-, Kranken- und Pflegeheime bringt.

Am Anfang auf Wien beschränkt, ist „Kunst auf Rädern“ mittlerweile in ganz Österreich vertreten. Die mitwirkenden Künstler – die oft an großen Häusern wie der Wiener Volksoper arbeiten – treten dabei ehrenamtlich auf. „Ohne den uneigennützigen und persönlichen Einsatz aller Künstler in den vergangenen Jahren wären wir nicht da, wo wir heute sind“, erklärt Fischerauer.

Alte Erinnerungen und therapeutische Hilfen

Doch das Publikum gebe auch viel zurück: „Da gibt es viele tolle Erlebnisse und Momente. Menschen mit Alzheimer, die plötzlich die Liedtexte mitsingen. Oder die gesamte Auswahlliste der Lieder aufsagen können, die wir den Heimen vorab zur Verfügung stellen – obwohl sie zuvor nicht einmal mehr ihren Partner erkannt haben“, so Fischerauer.

Ob bekannte Melodien aus den 40er- und 50er-Jahren, Volkslieder zum Mitsingen, Operetten oder die Kennmelodie der Fernsehsendung „Was gibt es Neues?“ mit Heinz Conrads – die Konzerte wecken vor allem eines: Erinnerungen. „Hier eine Art musiktherapeutische Hilfe zu geben, ist das, wofür wir uns all die Jahre eingesetzt haben und wofür es sich immer noch lohnt, diesen großen Aufwand zu betreiben.“

Damit die musikalische Darbietung auch wirklich den Charakter eines professionellen Konzertes hat, tragen alle Mitwirkenden zudem Abendkleidung. „Das kommt auch sehr gut an und verleiht dem Ganzen eine besondere Atmosphäre“, betont Fischerauer.

Der Aufwand bleibt in jedem Fall nicht unbemerkt. 2021 erhielt der Verein so den niederösterreichischen Kultursponsoringpreis „Maecenas“ in der Kategorie „NÖ Kulturanbieter“. Nicht zuletzt auch dank der Sponsoren sei der Verein heute da, wo er ist: „Wir konnten mit den Sponsoren der Vergangenheit sowie mit unserem jetzigen Mäzen, Siegmund Kahlbacher, und der Unterstützung diverser Landesregierungen die Konzerte kontinuierlich in ganz Österreich ausbauen.“

