Kammerorchester Waidhofen/Ybbs: Reitbauer spielt Mozart

Werbung

Das Waidhofner Kammerorchester gibt am Samstag, 25. Juni, um 19.30 Uhr im Kolomanisaal des Stifts Melk und am Sonntag, 26. Juni, um 19 Uhr im Schlosscenter Waidhofen zwei Sommerkonzerte unter dem Titel „Schubert – Mozart – Haydn“. Am Programm steht unter anderem das Konzert für Horn und Orchester Nr. 3 in Es-Dur KV 447 von Wolfgang Amadeus Mozart. Als Solist am Horn konnte dafür Walter Reitbauer gewonnen werden.

Reitbauer war viele Jahre Lehrer des Musikschulverbands Waidhofen/Ybbstal und von 1998 bis 2015 auch Leiter der Musikschule. Von 1986 bis 2019 war er Mitglied des Wiener Johann-Strauß-Orchesters und zuletzt auch knapp 15 Jahre lang dessen geschäftsführender Obmann.

Kartenvorverkauf: Bürgerservice des Rathauses, www.oeticket.com und bei Ö-Ticket. Konzert Melk: Stiftspforte Melk, 02752/555230, oder shop.eventjet.at/stiftmelk