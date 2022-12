Konzert in Waidhofen/Ybbs: Musik und Wort zum Advent

Werbung

Im Kolomanisaal des Stiftes Melk am 10. Dezember und tags darauf am Sonntagabend im Waidhofner Schlosscenter gaben das Kammerorchester und der Chor Cantores Dei Ausschnitte aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, BWV 248.

Dabei folgten die Musiker und Sängerinnen unter der Leitung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nicht der chronologischen Vorgabe des Komponisten, sondern fügten die Arien und Chorparts in eine der Auswahl entsprechenden stimmigen Reihe.

Zwischen den Musikstücken rezitierte die Schauspielerin Sophie Prusa Weisen von Adventliedern und Texte von Christine Lavant, Rose Ausländer, Karl Zuckmayer, Joachim Ringelnatz und Dimitré Dinev. Als Solisten begeisterten Domenica Radlmaier (Sopran), Christiane Döcker (Alt) und der in Wolfsbach aufgewachsene Bass Michael Wagner. Die Pracht des Chors, der von Anita Auer souverän einstudiert worden war, kam in den Chorpartien wie etwa im Choral „Ich will dich mit Fleiß bewahren“ außerordentlich zur Geltung.

Mit einem fulminanten „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“ führten Dirigent Sobotka und die Musiker den Bogen des Oratoriums zu Ende und zeigten, welche Kraft Orchester und Chor auf die Bühne bringen.