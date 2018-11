Maecenas 2018: Messing für die Mäzene .

Zum 18. Mal haben Österreichs Initiativen Wirtschaft für Kunst, Niederösterreichs Wirtschaftskammer und Niederösterreichs Wirtschaftsagentur ihren Maecenas in Niederösterreich vergeben – an große und kleine Unternehmer, an herausragende Kulturinitiativen und an ein ganz besonderes Mäzenaten-Paar.