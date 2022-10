Bühne im Hof: Raul, Samt und Soul

Werbung

Der erste (Alfred Dorfer) fragt am Freitag "Und?" Der zweite (Marco Pogo) druckt am Samstag "Gschichtln". Und der dritte? Der sang schon mit Shakira, spielte mit Herbie Hancock und stand mit Queen Latifah und Snoop Dogg im Studio.

Am Sonntag kommt Raul Midón, Grammy-nominierter Ausnahmemusiker aus New Mexico, allein in die Bühne im Hof. Und macht, bevor er in Madrid, Athen oder Abu Dhabi gastiert, in St. Pölten aus seiner Gitarre "ein Orchester" und aus seiner Stimme "einen Chor", wie die New York Times über die blinde "One-Man-Band" schreibt.

www.buehneimhof.at