Festspielhaus: Wo Mozart tanzt

In schwarzen Sakkos und Schnallenschuhen, in Puffärmeln und Seidenhosen kommt es daher, das Opera Ballet Vlaanderen. Und singt, nein: tanzt heute, Freitag, und morgen, Samstag, in St. Pöltens Festspielhaus zu Mozarts herzzerreißendsten Konzertarien.

Die hat Belgiens Star-Choreografin, Tanzkompanie-Gründerin und Solotänzerin Anne Teresa De Keersmaeker schon 1992 aufs Tanzparkett gebracht. Und die stehen genau 30 Jahre später wieder am Programm, diesmal mit drei (Mezzo-)Sopranistinnen (Emma Posman, Annelies Van Gramberen und Raphaële Green) als Solistinnen und mit Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester (unter der Leitung von Ulises Maino) im Orchestergraben.

"Die Tiefen der menschlichen Seele" und "Dramatik ebenso wie Leichtigkeit" machen für Anne Teresa De Keersmaeker diese "Mozart / Concert Arias" aus, denen Sie 2022 "noch ein paar zusätzliche Fragezeichen" hinzugefügt hat und die sie mit Flanderns Opera Ballet neu einstudiert hat. Das war zuletzt 2019 in St. Pölten, damals mit Sidi Larbi Cherkaouis "Feuervogel" (ebenfalls mit Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester). Und das kommt im März 2023 gleich wieder, diesmal nicht mit einer arrivierten Star-Choreografin, sondern mit einem neuen Stern in Europas Tanzszene: Jan Martens.

"Mozart / Concert Arias" ist am 2. und 3. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, im Festspielhaus St. Pölten zu erleben. www.festspielhaus.at