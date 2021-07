Die Stars vor der Haustür.

Peter Kraus wäre schon da gewesen, Rainhard Fendrich, Angelo Kelly oder Hubert von Goisern wollten noch kommen. Nur sind die Tourneen schon wieder verschoben (auf 2022).

Die Stars kommen trotzdem, in die Tullner Donaubühne: Reinhold Bilgeri rockt am 31. Juli, Dieter Nuhr scherzt am 8., Alex Kristan am 22. August und Herbert Pixner feiert am 28. August (www.donaubuehne.at).

Rockt am 31. Juli auf der Tullner Donaubühne mit Band: Reinhold Bilgeri. Jens Ellensohn

Aber auch ins Thermalbad, genauer: in den Schwimmenden Salon in Bad Vöslau, kommen die Stars: Philip Hochmair am 23. Juli, Petra Morzé & Florian Teichtmeister am 6., Senta Berger am 20. August (www.thermalbad-voeslau.at).

Spielt am 23. Juli im Vöslauer Thermalbad seinen „Werther“ mit der Elektrohand Gottes: Philipp Hochmair. Nils Schwarz

Und im Kino? Vor dem St. Pöltner Cinema Paradiso liest Manuel Rubey am 25. Juli, singt Mira Lu Kovacs am 28. Juli und liest (!) Hubert Achleitner am 3. August (www.cinema-paradiso.at).