EFA Young Audience Award

Die vier Juryspeaker des EFA Young Audience Award 2019 - Christina, Lena, Maurice und Philipp von der NMS St. Veit an der Gölsen - werden in St. Pölten, nachdem die Jugendlichen gewählt haben, das nationale Ergebnis in einer Videoaufzeichnung für die anschließende YAA-Zeremonie bekanntgeben.