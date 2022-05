Bühne im Hof: Ping, Pong und andere Pointen

Werbung

Auf der Wunschliste? „Alles“ (steht an der Wand). Am Programm? „Ping-Pong“ (steht am Programmheft). Und auf der Bühne (in der Bühne)? Heiße Hosen und coole Damen, alte Bekannte und junge Debütanten, Mäuse und Affen, Schurken und Schlager, Skispringer und Wut-, nein: Woodbürger. Und vor allem: jede Menge große Kleinkunst.

Denn: „Die Kultur im Allgemeinen und die Kleinkunst im Speziellen ist immer wichtig“, so Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl. Gerade auch in „merkwürdigen Zeiten“. Und gerade für die braucht es das „Ping-Pong“ zwischen Publikum, Künstlern und „der Bühne“. Also steht das „Ping-Pong“, das „so wichtig ist für Kopf und Bauch, Seele und Hirn“ auch über dem September-bis-Dezember-Programm von St. Pöltens Bühne im Hof. Die feiert mit Katharina Straßer (am 24. September), den Schurken (am 25. September), Raul Midón (am 16. Oktober), dem Johan Lennon Tribute (am 20. Oktober), Heilbutt & Rosen (am 29. Oktober), Roland Düringer (am 18. November) und dem Theater Zeppelin (am 20. November) Premiere.

Die tanzt aber auch mit dem Hot Pants Road Club gleich zum Saisonstart (16. September), geht mit Erwin Steinhauer auf Abenteuerreise, besucht mit Heinz Marecek die Affen, nein: Farkas & Grünbaum, singt mit Thomas Gansch Schlager, bittet den Sänger der Prinzen (Sebastian Krumbiegel) und die Grand Dame der Chansons (Erika Pluhar) vor den Vorhang, applaudiert Alfred Dorfer und Josef Hader. Und präsentiert Malarina und mehr „Junge & Sau gute“.

www.buehneimhof.at