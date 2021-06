Gutenstein: 115.000 Euro für Johannes Krischs „Prolog“ .

Mit einem „Vorgeschmack“ von Raimund-Texten bis zu Wiener Liedern startet Andrea-Eckert-Nachfolger Johannes Krisch als neuer künstlerischer Leiter ab 29. Juli in seine erste Saison bei den Raimundspielen Gutenstein. Dafür hat das Land in seiner jüngsten Regierungssitzung gestern, Dienstag, eine Fördersumme in Höhe von „bis zu 115.000 Euro“ beschlossen.