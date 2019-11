Würdigungspreis:

Literaturkreis Podium. Im März 1971 hat er sich konstituiert, der Literaturkreis mit Sitz im Schloss Neulengbach. Und zwar als „eine Art literarischer Hyde Park“, so Initiator Wilhelm Szabo. Seither hat er 190 Ausgaben des „Podium“ herausgegeben, Flugblätter verteilt, Buchreihen gegründet und Lesungen veranstaltet.

Anerkennungspreise:

Literaturwerk und Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl. Erst in Langschlag, jetzt in Horn sitzt Robert Schindels und Robert Kraners Werkstatt zur „Förderung der Sprachkunst“. Und lehrt dort Schreiben „durch praktisches Tun“, so Kraner. In Oberndorf an der Melk, wo Kinderbuchautorin Renate Habinger arbeitet, wird dagegen vor allem gelesen – und zwar mitten in fantastischen Bücherwäldern und anderen Mitmach-Schauen.