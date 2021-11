24 Preise – und noch mehr Kunst

Tonkunst macht der eine. Filmkunst macht der andere. Klubkunst macht die nächste. Theaterkunst macht eine weitere.

Und die anderen? Die machen Cowboy-Kunst und Heimat-Kunst, Erzähl-Kunst und Integrations-Kunst. Und alle stehen diesen Freitag auf der Bühne von St. Pöltens Festspielhaus, wenn das Land NÖ wieder zur Gala bittet (für 2020 gab’s corona-bedingt „nur“ einen nachgeholten Festakt).

Gekürt werden da die mittlerweile 61. Kulturpreisträgerinnen und Kulturpreisträger – in wie immer sieben Kategorien von Bildender bis Volkskunst, in acht hochdotierten Würdigungspreisen (rechts im Bild) und sechzehn gut dotierten Anerkennungspreisen. Dazu hat man heuer noch einen ganz besonderen Sonderpreis ausgelobt, für „künstlerische und kulturelle Auseinandersetzungen mit der Menschenwürde“. Der geht an das Wiener Neustädter sog.Theater mit seiner Leiterin Brigitte Tauchner, das schon seit über 20 Jahren „Theater mit Wirkung“ macht, außerdem an Landschaftsarchitektin Sabine Luger und Fotokünstlerin Verena Prenner.

Wobei: Um Menschenwürde im musikalischen, literarischen, historischen oder bildnerischen Sinn geht es auch Niederösterreichs anderen Kulturpreisträgern 2021, von Allegro-Vivo-Gründer Bijan Khadem-Missagh bis „Der Tote im Bunker“-Erzähler Martin Pollack. Und um Menschenwürde – und zwar „ohne Mundschutz“ – geht es auch Festrednerin Mercedes Echerer. Neben ihr am 5. November auf der Kulturpreisgala-Bühne: Moderator Alfons Haider, Cellistin Marie Spaemann oder die (Blas-)Musikanten von Federspiel.