"Leistbar" soll sie sein. Und trotzdem auf "höchstem Niveau". Das wünscht sich Niederösterreichs Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser von der Kultur. Und hat, nach der Premiere im vergangenen Jahr, heuer schon seinen zweiten Reichenauer Kultursommer geplant.

Der startet zwei Tage, nachdem die Reichenauer Festspiele ihre Pforten geschlossen haben, also: am 6. August. Und bringt Kabarett und Konzerte, "Goldfische" und Kammermusik, russische "Gentlemen" und jiddische Witze ins Parkhotel in Hirschwang. Denn, so Markus Wieser: "Kontinuität und Verlässlichkeit sind gerade jetzt besonders wichtig."

Gespielt wird von 6. Augut bis 5. September jeweils am Freitag und Samstag und pro Gast um 18 und 19.30 Uhr, nur zur Abschlussmatinée bitten Paul Chaim Eisenberg, Roman Grinberg und Joesi Prokopetz am 5. September schon um 11 Uhr. Für AK- und ÖGB-Mitglieder gibt es Vergünstigungen - und Kultursommer-Pakete inklusive Nächtigungen und Festspiel-Menü.

Programm und mehr: kultursommer.co.at und parkhotelhirschwang.at