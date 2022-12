Maecenas 2022: Haydn, Kunst und ein Hotel

Werbung

Ein außergewöhnliches Museum im Waldviertel, eine engagierte Gesellschaft mit hochkarätigem Konzertprogramm an der Donau und die Unterstützung von Europas größter Freiluft-Foto-Ausstellung in Baden – die Preisträger des 22. Kultursponsoringpreises Maecenas NÖ 2022 sind so vielfältig und bunt wie die Kultur in Niederösterreich.

Das betonte auch Landtagspräsident Karl Wilfing bei der Preisverleihung vergangene Woche im malerischen Schloss Luberegg in der Wachau: „Wir haben tausende Initiativen in den Regionen, auf die wir sehr stolz sind.“