Semesterferien im Museum

Ein besonderes Angebot für die Semesterferien gibt’s im Museum NÖ in St. Pölten: Jeden Tag um 14 Uhr findet eine Familienführung statt, von 13 bis 17 Uhr warten tolle Kreativstationen. Der Eintritt ins Museum ist für alle bis 18 Jahre kostenlos, die Führung kostet 3,50 Euro pro Person, für die Kreativstationen wird ein Beitrag von zwei Euro einbehalten. Ein weiteres Angebot ist die Museumsakademie für Kinder bis 11. Februar. Alle Infos auch unter http://www.museumnoe.at

„Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik“ gibt‘s im Karikaturmuseum Krems zu erleben. Bis 18. Februar kostet der Eintritt wegen Aufbauarbeiten hier nur fünf Euro. Ganz neu gibt‘s in der Kunstmeile Krems die „My Museum Box“. Diese kann an der Kassa kostenlos abgeholt werden und ermöglicht einen Museumsbesuch mit allen Sinnen. Für die Großen gibt’s am 9. Februar die Veranstaltung „Kunst trifft... Illumination und Projektion“. Alle Infos unter http://www.kunstmeile.at