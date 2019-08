„Beim Planen bin ich nicht dabei!“ Sagt Anne Bennent. Beim Spielen schon.

Dann, wenn Ausnahmemusiker Otto Lechner heuer schon zum dritten Mal zu seinem kleinen, feinen Festival an die Donau lädt. Und dabei vier Tage, also: ein langes Wochenende lang die Kirche, den Garten und das Refektorium der Aggsbacher Kartause, die Langegger Wallfahrtskirche oder die Aggsteiner Burgruine bespielt.

Dann steht Schauspielerin – und Lebenspartnerin – Anne Bennent diesmal nicht nur hinter den Kulissen. Sondern auch am Festivalprogramm. Und zwar mit einer ganz besonderen musikalischen Lesung.

„Vielleicht werden diese schönen Orte dann für mehr Menschen Geheimplätze!“ Schauspielerin und Wahl-Garserin Anne Bennent über Aggsbach

„Poesie-Konzert“ nennt die gebürtige Schweizerin und mittlerweile Wahl-Niederösterreicherin ihr „trunkenes Schiff“. Das ist ein „endlos langes“ Gedicht und ein „großer Wurf“ von einem der großen französischen Poeten, Arthur Rimbaud. „Das hat mich schon als Kind interessiert. Ich bin ja fast im Meer aufgewachsen. Und hatte daheim unendlich viele Bücher in meiner Muttersprache Französisch.“

Schick Liest am Samstag im dortigen Refektorium: Schauspielerin Anne Bennent.

Den Rimbaud habe sie „mit 12, 13“ erst auf einer zerkratzten Schallplatte gehört, dann gelernt, erzählt Anne Bennent. „Seitdem kann ich’s auswendig. Und wenn der Wind weht – und wenn das Abenteuer in der Luft liegt – dann kann ich’s vortragen!“

Beim Straßenfestival in Ljubljana hat Anne Bennent ihren Rimbaud schon vorgetragen („mit Ottos Akkordeonorchester“), in Afrika, an der Küste von Sansibar. Und: diesen Samstag, im Refektorium der Aggsbacher Kartause.

Dort setzt die Rezitatorin mit Gitarren-Veteran und Stockerauer Karl Ritter („den hab’ ich auch durch Otto kennengelernt, das ist ja wirklich ein Abenteurer“) Segel. Und das nicht nur auf Französisch und Englisch. Sondern erstmals auch auf Deutsch („nachdem ich endlich eine Übersetzung von Paul Celan gefunden habe, die mir auch gefällt“).

Woher da die Winde kommen? „Es gibt“, meint Anne Bennent, „diesmal sehr viele Windinstrumente.“ Zum Beispiel die Orgeln in Aggsbach und Langegg, die einmal von Chor und Ensemble (zur Eröffnung am Donnerstagabend), einmal nur vom Akkordeon (am Freitagnachmittag) begleitet werden.

Oder das Akkordeon von Otto Lechner selbst, das in Aggstein open air und mit Band (am Freitagabend), im Bus von St. Johann bis Gansbach mit Musikwissenschaftler Richard Steurer als Reiseleiter (am Samstagnachmittag) oder in Aggsbach mit Streichquartett, nämlich dem Koehne Quartett (am Sonntagnachmittag) musiziert. Eröffnet wird das Kartausenfestival wieder im poetisch-grünen Meditationsgarten, mit Otto Lechner und (Wind-)Instrumentalist Klaus Tschiritsch.

„Diese unglaublich schöne Welt der Musik“, meint Anne Bennent, die hätte sich ihr erst durch Otto Lechner erschlossen. Und dass auch „diese unglaublichen Musiker“ dann „an diesen schönen Orten“ spielen, das sei, so Bennent, „ein ganz besonderes Geschenk“.

www.kunstinderkartause.at