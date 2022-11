Kunsthalle Krems widmet sich dem neuen afrikanischen Porträt

Werbung

Zentrales Anliegen sei es, das "Schwarze Porträt" als Zeichen für Black Identity ins Rampenlicht zu rücken, erklärte Steiniger anlässlich einer Presseführung am Freitag.

24 Positionen hat Kurator Ekow Eshun zusammengestellt. Impulsgebend war die Schau "Le modèle noir de Géricault à Matisse" vor drei Jahren im Pariser Musée d'Orsay, wo der schwarze Körper in der Geschichte der Malerei von 1800 bis zur klassischen Modern thematisiert wurde und der eurozentrisch-kolonialistische Blick vorherrschte. Dem wird nun die Sichtweise einer jüngeren afrikanischen Generation entgegengehalten.

Die figurale Malerei hat in Afrika immer ihre zentrale Rolle beibehalten, allerdings zunehmend in erweiterter Bandbreite. Insbesondere Ghana scheint über eine bemerkenswerte aufstrebende Kunstszene zu verfügen. Sammler Amir Shariat: "Die Energie in der Stadt Accra und in vielen Ateliers ist beeindruckend und ansteckend."

Der Oberlichtsaal ist ganz dem Schaffen von Cornelius Annor gewidmet, der im September dieses Jahres als Artist in Residence in Krems lebte und Momentaufnahmen des familiären Alltagslebens darstellt. Der in Wien lebende Alexandre Diop konstruiert hintergründige Assemblagen aus entsorgten Materialien. Selbstbewusste Charaktere in modischer Kleidung, erweitert durch Tapetenornamente, zeigen sich in den Porträts von Amoako Boafo.

Im Rahmenprogramm zur Ausstellung stehen u.a. Führungen mit Florian Steininger sowie in der Reihe "Kunst, Kaffee und Kipferl" ein Gespräch mit Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer über ihre ghanaischen familiären Wurzeln am 4. Dezember um 10.30 Uhr an.

