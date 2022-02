Ausstellung in Krems: Selbst ist die Frau

„Ich habe nicht gewartet, bis mich jemand fragt, ich habe oft selbst die Initiative ergriffen“, sagt Margot Pilz und erklärt damit auch den Ausstellungstitel „Selbstauslöserin“.

Seit den frühen 1980er-Jahren zählt Pilz international zu den bedeutenden feministischen Künstlerinnen und gilt als eine Pionierin der Medienkunst. Die Kunsthalle Krems widmet ihr seit Oktober die bisher umfassendste Einzelausstellung über ihr mehr als 40 Jahre langes Schaffen: Fotografien, Videos, Skulpturen und Installationen sind noch bis April zu sehen.

Am Anfang war der Aktivismus: Festnahme am Frauenfest 1978

Gesellschaftspolitische Themen wie die Stellung der Frau sowie ökologische Fragestellungen interessieren sie. Denn am Beginn ihrer Kunst stand der Aktivismus.

Am Frauenfest 1978 in Wien wurde Margot Pilz von der Polizei festgenommen, der Zorn darüber entfachte ihr künstlerische Feuer. Und dann drückte Pilz, die schon davor als Werbefotografin tätig war, auf den Selbstauslöser. Geballte Fäuste sieht man auf den frühen Fotos aus der Serie „4th Dimension.“

„Mir ist wichtig, dass wir nicht immer die gleichen Bilder wiederholen und damit Geschichte festschreiben, sondern dass ich als Künstlerin eine andere Bilderwelt entgegenhalte“, erklärt Pilz.

Eindrucksvoll sieht man das anhand der Neonskulptur „Göttin schuf Eva“, eine Anlehnung an Michelangelos Fresko „Die Erschaffung Adams“. Die aufsehenerregende Installation „Kaorle am Karlsplatz“ aus dem Jahr 1982 erfährt in der Kunsthalle eine Neuauflage. Wie vor 40 Jahren gibt es da zwar auch eine echte Palme im Sand zu sehen, nur ist dieser jetzt mit Mikroplastik verschmutzt. „Kaorle.Global“ heißt das nun.

Experimentierfreudig war die heute 85-Jährige schon immer. 1986 kaufte Margot Pilz ihren ersten Amiga-Computer und war somit eine der Ersten, die sich mit Computerkunst auseinandersetzten – und unterrichtete diese auch. Ein Anziehungspunkt der Ausstellung ist die interaktive Medienskultur „Cyber Knowledge“: der Kopf eines Nashorns, dessen Augen Monitore sind.

Getanzter Protest „One Billion Rising“ am Montag

In den letzten Jahren beschäftigte sich Pilz stark mit dem eigenen Körper und dessen Vergänglichkeit. In diesen fotografischen und performativen Auseinandersetzungen mit Anti-Aging haben auch existenzielle Fragestellungen wie „Wer bin ich?“ oder „Wie ist mein Verhältnis als Individuum zur Gesellschaft?“ einen Platz. Auch auf dem Foto „Anti Aging (Work Out)“ streckt Margot Pilz die Fäuste wieder gen Himmel. Nur diesmal mit einer Hantel bewaffnet.

Am 14. Februar (Montag) um 14 Uhr findet vor der Kunsthalle Krems die Aktion „One Billion Rising“ statt, ein getanzter Protest für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Anschließend führen Margot Pilz und Kurator Andreas Hoffer durch die Ausstellung. Und am 19. März gibt es noch einmal die Möglichkeit eines Artist Talks mit Margot Pilz.

