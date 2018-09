Vor eineinhalb Jahren wurde er ausgeschrieben, sieben Monate lang wurde – auch vom Museumspublikum – gevotet, jetzt ist er vergeben: Niederösterreichs erster SOKOL Preis, benannt nach dem 2003 verstorbenen und noch bis November im Kremser Karikaturmuseum ausgestellten Mödlinger Karikaturisten Erich Sokol.

Der mit 11.000 Euro dotierte Hauptpreis für digitale Karikatur ging am Freitag im Rahmen einer kleinen Gala an der Kremser Kunstmeile an den US-amerikanischen Cover-Zeichner und Online-Kunstlehrer Thomas Fluharty, der mit derselben Summe ausgelobte Würdigungspreis an den deutschen Porträtisten Sebastian Krüger.

Den SOKOL Förderpreis für digitale Einreichungen (Dotierung: 4.000 Euro) bekam die tunesische Cartoonistin und Malerin Nadia Khiari. Und die beiden Artist-in-Residence-Stipendien (zu je 1.000 Euro) gingen an den Deutschen Frank Hoppmann und die Türkin Ramize Erer.

Ausgeschrieben haben den SOKOL Niederösterreichs Landessammlungen gemeinsam mit der Erich Sokol Privatstiftung in Mödling, vergeben soll er künftig alle fünf Jahre werden.