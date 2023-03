Art Fair: Ein Gugginger in Paris

An der Wand entlang: Fast wie im Museumshaus am Gugginger Campus sieht es aus, wenn die Gugginger Galerie bei der Pariser "Drawing Now" Art Fair ausstellt. Noch bis Sonntag "im Fokus" (und im Bild): der junge, Gugginger Künstler Manuel Griebler, der mit einer Personale gerade auch in Niederösterreich zu sehen ist.

Foto: Galerie Gugging Nina Katschnig