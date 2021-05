Parallel zur Sonderausstellung „Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems“ im museumkrems gibt es auch mehrere Kunstprojekte.

Künstlerin Iris Andraschek ließ sich von der Kremser Museumskustodin und Sammlerin Theresia Rotter (1852 – 1936) inspirieren und rief die Kremserinnen dazu auf, Objekte zur Verfügung zu stellen. Diese hat sie arrangiert und mit Statements der Spenderinnen versehen.

Aber nicht nur im museumkrems war Andraschek aktiv, sondern sie hat auch ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum gestaltet: 105 symbolische Teppiche sollen auf Kremser Straßen und Plätzen an das Schicksal vertriebener und ermordeter Jüdinnen erinnern. Lebensdaten und Wohnorte haben die Historiker Edith Blaschitz und Robert Streibel recherchiert.

Andraschek gestaltet die Teppiche mit Leimfarbe und handgeschnitzten Schablonen. Solange die Ausstellung läuft, kommen neue hinzu, bis für jede bis dahin recherchierte jüdische Frau ihr Platz wiedergefunden ist. Dass sich die Farbe witterungsbedingt auflöst, erinnert an die Vergänglichkeit. Das Projekt „Ich bin hier“ ist eine Kooperation zwischen kremskultur und Kunstmeile Krems.

Im Zuge des Museumsfrühlings am 29. und 30. Mai ist die Ausstellung im museumkrems übrigens bei freiem Eintritt zu sehen, ebenso wie die Installation „Pitch Control“ in der Dominikanerkirche und die Ausstellung „Kerstin Wiesmayer. Sinniere“ in der galeriekrems.