Thomas Jorda-Preis an Raphaela Edelbauer

Werbung

Im Rahmen der „Langen Nacht der Fotografie“ beim Festival La Gacilly-Baden Photo wurde am Samstag im Casino Baden der Thomas-Jorda-Preis vergeben. In Anwesenheit von 35 Fotografen aus 16 Nationen und 110 Medienvertretern aus 19 Nationen überreichte NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger den diesjährigen Preis an die aus Hinterbrühl (Bezirk Mödling) stammende Autorin Raphaela Edelbauer (32).

Der mit 3.000 Euro dotierte Thomas-Jorda-Preis ist dem langjährigen Kulturchef und Chefredakteur-Stellvertreter der NÖN, Thomas Jorda, gewidmet, der 2020 viel zu früh verstorben ist. Ganz in seinem Sinne möchte die NÖN damit junge niederösterreichische Schriftstellerinnen fördern. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an die Bad Vöslauer Fantasy-Autorin und -Illustratorin Katharina V. Haderer (34). Die dazugehörige Trophäe wurde ihr im Zuge der heurigen Verleihung übergeben.

Mit Raphaela Edelbauer wurde laut Jurybegründung „eine der spannendsten und interessantesten Schriftstellerinnen, nicht nur innerhalb Österreichs, sondern international“ ausgezeichnet. Als Artist in Residence wird Edelbauer – so wie Haderer heuer – das Fotofestival in Baden nächstes Jahr schriftstellerisch begleiten.

Der Thomas-Jorda-Preis reiht sich in eine lange Gewinnliste von Edelbauer ein. So wurde ihr im Vorjahr bei Klett-Cotta erschienener Roman „Dave“ 2021 mit dem Österreichischen Buchpreis gewürdigt. Ihr neuer Roman „Die Inkommensurablen“ über den 1. Weltkrieg erscheint 2023 bei Klett-Cotta, ebenso wie ein Theaterstück über Ruhrbaron Paul Reusch.