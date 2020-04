Entscheiden müssen die Veranstalter. Helfen kann das Land - erst recht, wenn nicht gespielt wird. Denn: Gerade für Niederösterreichs Theater sei ein Betrieb wie vor der Krise derzeit nahezu unmöglich. Und unter Niederösterreichs Sommertheatern stehe der Großteil vor einer Absage für 2020.

Für das Land ist hingegen klar: "Unsere Aufgabe ist es, die Veranstalter und auch die Kulturschaffenden nicht im Stich zu lassen." Stellt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute, Donnerstag, fest. Und verspricht: "Daher werden die Theaterfest-Standorte sowie große Sommerfestivals vom Land Niederösterreich auch heuer eine Förderung erhalten – auch wenn sie nicht oder nur in reduzierter Form spielen können, um bereits entstandene Kosten abdecken zu können."

Für Werner Auer, Obmann von Niederösterreichs Theaterfest und Intendant der Felsenbühne Staatz, konnte damit ein "erster, wesentlicher Schritt für die Theaterfestbühnen zur Absicherung der Liquidität für die bereits angelaufenen Kosten" gesetzt werden. Jedoch dürfe man, so Auer, die schwierige finanzielle Situation der Künstlerinnen und Künstler "absolut nicht außer Acht lassen". Eine generelle Lösung, also etwa eine Absage für alle, sei als Verein Theaterfest "nicht zu finden". Dazu gäbe es nach wie vor zu viele offene Fragen vom Bund, was die Abhaltung, die finanzielle Absicherung aller Beteiligter, die unterschiedlichen Vorlaufzeiten, die Spieltermine und auch die Organisationsstrukturen betrifft.

Förderungen sollen "Überleben" der Spielorte sichern

Mit der Unterstützung des Landes wolle man jedenfalls die Veranstalter nicht nur unterstützen, sondern vor allem "sicherstellen, dass die kulturell und touristisch wichtigen Spielorte in Niederösterreich überleben können", so die Landeshauptfrau. Ein entsprechender Beschluss soll in der nächsten Sitzung der Landesregierung kommenden Dienstag gefasst werden.

Aber nicht nur den (Sommer-)Theaterbühnen, auch Niederösterreichs freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern will man seitens des Landes "zur Seite zu stehen". Dazu werden ab sofort neben den bisherigen Initiativen Kunststipendien als Unterstützung angeboten. Diese Stipendien sind mit max. 3.000 Euro dotiert und können bis 30. Juni von freischaffenden Künstlern aller Sparten mit Niederösterreich-Bezug beantragt werden.

"Damit", so Mikl-Leitner, " wollen wir den Verdienstentgang vieler Künstlerinnen und Künstler abfedern und ihnen helfen, ihrer künstlerischen Tätigkeit weiter nachzugehen und Ausstellungsprojekte, Lesungen, Konzerte und Ähnliches vorbereiten zu können." Dafür stelle man vorerst "bis zu einer Million Euro zusätzlich zur Verfügung".

Noch "etwas zuwarten" könne man hingegen mit einer Entscheidung, was den Festivalstandort Grafenegg betrifft. Dort werden zwar heuer aufgrund der Veranstaltungsbeschränkungen bis Ende Juni weder die Sommernachtsgala noch die ersten Sommerkonzerte stattfinden können. Für das Festival im August will man eine "endgültige Entscheidung bis Mitte/Ende Mai" getroffen haben.