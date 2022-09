„Silbernes Komturkreuz“ des Land NÖ für Kunstsammler Hubert Looser .

In der Landesgalerie in Krems überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gestern, Dienstag, das „Silberne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ an den Schweizer Kunstsammler Hubert Looser.