Ausstellung: Unsere Erde als Lektüre

Wenn Frauen kreativ sind, kommen offenbar unweigerlich Göttinnen ins Spiel. So auch in der Landesgalerie NÖ in Krems, wo unter dem Titel „Die Erde lesen“ ein Projekt von „The Dissident Goddesses‘ Network“ der Akademie der bildenden Künste Wien in Zusammenarbeit mit dem Forum Morgen seine Ergebnisse präsentiert.

Zeichnungen von Ida-Marie Corell sowie Forschungsbeiträge von Federica Matta, Arantzazu Saratxaga Arregi und Romana Schuler geben Einblick in das Projekt, dessen Hintergrund von Ökologie und Feminismus geprägt ist.

Seit Sommer 2021 erforscht, belebt und bewirtschaftet ein Kollektiv von Kulturschaffenden ein vier Hektar großes Land im niederösterreichischen Pulkautal bei Alberndorf. Elisabeth von Samsonow entwarf für die Ausstellung eine installative Kartografie dieses Biotops. Performancefotos von großen Aktionen, Videos, Bodenproben, Porträts von Mikroorganismen, Lössbilder und Skulpturen vereint sie zu einem zentralen Kunstwerk.

Intelligenz der Algen, Schönheit der Bakterien

Angela Melitopoulos zeichnet mit einer Videoinstallation Bilder der Verwobenheit der Menschen mit ihrem Land. Alma Heikkilä arbeitet mit Flechten, Bakterien und Algen und erschließt deren Schönheit und Intelligenz.

Als Kuratorin der Ausstellung zeichnet Felicitas Thun-Hohenstein verantwortlich. Wie feministische Künstlerinnen von heute archäologische Frauendarstellungen sehen (z. B. die Venus von Willendorf oder die Fanny vom Galgenberg), und wie unsere Gesellschaft mit der aktuell herrschenden ökologischen Krise umgeht, sind nur zwei von zahlreichen Fragestellungen.

Mittelpunkt des sogenannten Göttinnenlandes ist eine Jurte, die als Versammlungsort oder Parlament genutzt wird. „Das Göttinnenland dient keinem Zweck. Es ist einer gemeinsamen Erkundung gewidmet. Das Göttinnenland erweitert unseren Horizont“, so Samsonow. „Die Jurte fungiert als Hörsaal unseres Projektes und ist auch für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich.“

Für die Öffentlichkeit zugänglich ist jedenfalls die Ausstellung in der Landesgalerie NÖ bis 1. Mai. Ab April ist auch ein Katalog erhältlich.

