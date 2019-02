NÖN: Die Eröffnung der Landesgalerie kommt eigentlich ein halbes Jahr zu spät.

Christian Bauer: Dafür haben wir einen alten Hafen entdeckt, ein bedeutender archäologischer Fund europäischer Dimension. Für die Verzögerung haben wir viel bekommen. Man braucht nur nach Hamburg schauen und wird sehen, was wirklich eine Verspätung ist.

Das Stiegenhaus, anderswo sonst kaum beachtet, ist nach dem Vorbild von Maurits Cornelis Eschers Penrose-Treppe gestaltet. | Faruk Pinjo

Hat es nicht auch Probleme mit der Fassade gegeben?

Bauer: Wenn ein Bau geplant und konzipiert wird, der völlig singulär ist, dann stellt es das gesamte Umfeld vor Herausforderungen. Das ist logisch. Wir alle, die wir um das Projekt versammelt waren, haben erst lernen müssen, mit Entwurf und Idee umzugehen. Das betraf natürlich auch die Fassade.

Gab’s da eine Verzögerung?

Bauer: Nicht wirklich. Gab es Probleme? Ja, aber: Problem ist ein anderes Wort für eine Herausforderung. Die bestand natürlich in einem solchen, in sich dynamisch gedrehten Haus gegeben.

Und was waren die Probleme? Bauer: Die notwendige Präzision, die im Millimeterbereich liegt und die man nicht sieht. Und nicht so einfach nachmessen kann. Bei einem Kubus kann man mit einfachsten Instrumenten messen, ob man richtig oder falsch liegt. Das geht bei so einer gekrümmten Fassade nicht, obwohl man dort genauso präzise und millimetergenau sein muss.

Die Fassade war notwendig?

Bauer: Die Fassade ist ein tragender Part. Wir haben hier ein Bauwerk, das in vielen Dimensionen einzigartig ist. Dazu gehört die Fassade, die aus 7.200 Schindeln einer Zink-Titan-Legierung besteht. Mit der Idee der Schindel stellen wir auch einen Bezug zur Dachlandschaft von Stein her. Dazu kommt, dass die Fassade nicht ein silbernes, glänzendes, eitles Äußeres hat, sondern matt ist, einen dezenten Teint hat.

Und was ist noch wichtig?

Bauer: Das sind die Bögen, das Glas, die Durchgängigkeit und die Leichtigkeit. Wir haben hier das Gegenteil von einem klobigen Monster. Das Haus ruht scheinbar nur auf vier kleinen Füßchen. Von außen gesehen dreht und bewegt es sich darauf. Das schafft eine eigene Dynamik und Leichtigkeit. Diese tänzerische Struktur ist ganz wichtig.

Christian Bauer, Direktor der Landesgalerie. | Lukas Beck

Manche Menschen sagen, es schaue aus wie ein Zelt.

Bauer: Wir hören oft von einem Segel. Das ist eine total angenehme Bildsprache, weil es auch die Lage an der Donau miterzählt. Wir sehen aber eher die Tänzerin.

Ist das Gebäude eine Bedrohung des Weltkulturerbes?

Bauer: Es war von Anfang an klar, dass man hier erklären, vermitteln muss. Die Sehgewohnheiten der Menschen sind anders , weil es hier keine Geschichte der zeitgenössischen Architektur gibt.

Und Sie haben überzeugt?

Bauer: Es gibt viele, die wir überzeugen konnten, es gibt welche, die noch abwarten. Das ist unsere Demokratie. Und: Wenn alle der gleichen Meinung wären, dann ginge in der Kunst etwas schief.