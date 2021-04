"#wirkommenwieder" steht schon seit Monaten über dem Haupteingang. Jetzt, genauer: laut Regierungsankündigung von heute, Freitag, ab 19. Mai, kommt Niederösterreichs Landestheater tatsächlich wieder. Nach "über einem halben Jahr" ohne Aufführungen mit Publikum, nach über einem halben Jahr Streamen im Netz, Proben "hinter den Kulissen" und "Geisterpremieren" auf der Bühne. "Das ist wie eine Art Befreiungsschlag, dass wir ab 19. Mai wieder für das Publikum spielen dürfen", meint Landestheater-Intendantin Marie Rötzer. Und will auch noch Einiges spielen, vor der alljährlichen Sommerpause.

"Wir freuen uns, wenn wir noch in dieser Spielzeit die Uraufführung von 'Monte Rosa' von Teresa Dopler sowie die Uraufführung unseres Bürger*innentheaters 'Eine Stadt sucht ihr Theater' von Bernhard Studlar als Audio-Walk mit und vor Publikum zeigen können", kündigt Rötzer an. Außerdem wolle man Thomas Manns "Felix Krull" und Molières "Schule der Frauen“ fortsetzen. Und für alle ab 4 will man Mira Lobes „Städtchen Drumherum“ wieder aufnehmen - alles mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, also: "Tests, Impfung, Masken und Abstand", mit Solidarität und Rücksichtnahme.

"Theater soll", so Marie Rötzer, "so bald wie möglich wieder ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft werden, ein Ort, wo wir unsere gesellschaftlichen Debatten führen oder einfach miteinander Theatererlebnisse abseits des Alltäglichen teilen können."

www.landestheater.net