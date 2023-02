Landestheater NÖ Theater-Kritik: „Der Geizige“

Lesezeit: 2 Min EB Ewald Baringer

Zum Tränenlachen: Ifflandring-Träger Jens Harzer und Marina Galic im Gastspiel von Hamburgs Thalia Theater in St. Pöltens Landestheater. Auf der Bühne: Molières „Der Geizige“ in der Regie von Leander Haußmann. Foto: Armin Smailovic

M it Molières Komödienklassiker in einer fulminanten Inszenierung von Regie-Legende Leander Haußmann landete das Thalia Theater Hamburg einen sensationellen Gastspiel-Erfolg in St. Pölten: