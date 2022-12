Theater-Kritik: „Drei Schwestern“

Sehnsüchtig: Bettina Kerl, Laura Laufenberg und Julia Kreusch in Tschechows „Drei Schwestern“ in NÖs Landestheater. Zu sehen am 31. Jänner und 1. Februar im Badener Stadttheater und ab 15. Februar wieder in St. Pölten.

Foto: Franzi Kreis