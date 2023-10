Eine Nacht und 112 Museen

Zu den einen fährt der Bus. Zu den anderen führt ein (Fuß-)Weg. Für alle gibt's zwei Treffpunkte. Und für alle gibt's ein Ticket. Das kostet 15 Euro (bzw. 6 Euro nur für die regionalen Museen). Und gilt für die, die in ganz Österreich mitmachen, bei der mittlerweile 23. Langen Nacht der Museen, die der ORF gemeinsam mit dem Museumsbund und dem Nationalkomitee der Museen heuer am 7. Oktober ausgerufen haben.

In Niederösterreich sind das aktuell 112: Museen und Galerien, Stifte und Klöster, Ausstellungshäuser und Archive, Initiativen und Vereine, Kirchen und Schlösser, Türme und Brücken, Ausstellungen und Dokumentationen. Eine Mühle ist auch dabei (in Eggenburg) und eine Höhle (in Kirchberg am Wechsel), ein Bahnhof (in Perchtoldsdorf) und eine ganze Bahn (die Höllentalbahn in Payerbach), eine Milchkammer (in Ketzelsdorf) und eine Meile (die Biermeile in Weitra). Und: ein Nostalgiemuseum im benachbarten Chvalovice, direkt an der tschechischen Grenze.

Die beiden Treffpunkte, für Niederösterreichs Museumsnacht, die liegen mittendrin, im (Museums-)Land: am St. Pöltner Rathausplatz und vor Niederösterreichs Landesgalerie am Kremser Museumsplatz. Dort starten auch die Busse und die Shuttles (und zwar stündlich zwischen 18 und 1 Uhr), dort starten die Fußrouten. Und dort gibt's nicht nur alle Infos, sondern auch die Tickets.

43 von Niederösterreichs aktuell teilnehmenden Museen haben auch ein spezielles Kinderprogramm für die diesjährige Lange Nacht im Talon, darunter das Lunzer Haus der Wildnis, die Ybbsitzer Welt des Eisens, das Ruppersthaler Pleyel Museum, das Strasshofer Eisenbahnmuseum, das Badener Arnulf Rainer Museum oder das Fischamender Luftfahrtsmuseum, aber auch das Kremser Karikaturmuseum und natürlich das St. Pöltner Museum Niederösterreich mit seinem Haus der Geschichte und Haus für Natur.

langenacht.orf.at