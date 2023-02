Neustädter eroberten den Broadway in New York

Werbung

Das Jahr 2022 war für die Physical Theatre-Gruppe LEMOUR ein sehr ereignisreiches mit vielen internationalen Auftritten. Die drei Schauspieler erzählen ihre Geschichten nur mit Mimik und Bewegung. Der Höhepunkt war ein Engagement am Broadway in New York zum Jahresende. „Wir sind am 24. Dezember weggeflogen und haben über dem Theater sozusagen backstage gewohnt.

Der Schlüssel war deponiert und am 25. waren wir einmal ganz alleine im Haus, weil alle Weihnachten gefeiert haben“, erzählt Miriam Kerneza von den ersten Eindrücken am Broadway. Damit hätten sie genug Zeit gehabt, sich an die Bühne zu gewöhnen. Allerdings war es sehr kalt in New York und auch im Theater, weil dort auch noch die Klimaanlage auf der Bühne lief und nicht abzuschalten war – „wir haben wirklich viel gefroren“.

In Amerika spielten LEMOUR achtmal ihr Erfolgsstück „Der Liebe linke Hand“ und dreimal ein Kinderstück. Viel Zeit fürs Sightseeing blieb nicht, „wir haben die zehn Tage fast durchgearbeitet“. Ihr Conclusio: „Wir wissen jetzt, dass unsere Stücke international funktionieren. Deshalb haben wir uns auch wieder bei vielen Festivals beworben.“

Angefangen hat der internationale Erfolg schon 2021, als die Theatergruppe – „wir sehen uns als internationale Compagnie, aber unsere Homebase in Wiener Neustadt ist uns sehr wichtig“ – in Göteborg einen Preis mit ihrem Auftritt gewonnen hat. „Wir durften beim Mailand Off Festival mitmachen und waren im September letzten Jahres dann in Italien. Angekommen in Mailand, konnten sich die drei bei dem Fringe-Festival über viele Besucher und den Hauptgewinn freuen, das Engagement in New York. Kerneza: „Alleine, dass jemand aus New York unsere Arbeit schätzt, war schon eine riesige Bestätigung für uns.“

Ein neues Stück wird es erst 2024 geben, heuer wollen sich die drei Künstler eher aufs Auftreten konzentrieren.