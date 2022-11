Ein Lese(r)fest für alle in Wr. Neustadt

Werbung

Die Bibliothek im Zentrum lockt von 7. bis 13. November vormittags mit einem bunten Schulprogramm und Workshops für alle Interessierten am Nachmittag.

Das Abendprogramm, Montag bis Freitag um 19 Uhr, bietet eine bunte Mischung aus regionalen, aber auch internationalen Autoren. Den Anfang macht am Montag Fiston Mwanza Mujila, der aus seiner Neuerscheinung „Tanz der Teufel“ liest. Von Dienstag bis Donnerstag sind dann die Neustädter Autoren am Wort: Am Dienstag lädt der „clubpoesie“ zur Dürrenmatt-Lesung, mittwochs präsentiert Anton Blaha mit „Stolpersteine erzählen Geschichte(n)“ die Schicksale hinter den neuen Stolpersteinen und am Donnerstag liest Emily Walton, alias Mina König, aus ihrem neuen Buch „Mademoiselle Oppenheim“.

Der Feitagabend gehört den beiden „Science Busters“ Florian Freistetter und Ruth Grützbauch, die das Weltall näher erklären wollen. Die Sonntagsmatinee um 11 Uhr bestreitet Andreas Vitasek mit seiner neuen Biographie „Ich bin der Andere – Ein Selbstporträt“.

Marion Götz, Leiterin der Bibliothek: „Wir bieten eine Woche lang täglich Lesungen und Workshops für alle Altersstufen und Interessensgruppen an – ein Programm, so bunt wie das Herbstlaub!“

Anmeldung und Infos unter: veranstaltungen@bibliothekimzentrum.at oder unter 0504219. Alle Events finden bei freiem Eintritt statt.