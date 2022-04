Willi Resetarits: „Elapetsch“ – und doch der Tod

Werbung

„Ich will ganz, ganz, ganz alt werden!“ Meinte er noch. Und freute sich Freitagabend, „endlich wieder da zu sein“, in der „Bühne mit dem freundlichsten Team“. Dorthin, in St. Pöltens Bühne im Hof, hatte Sänger und Musiker Willi Resetarits (73) nicht nur (wieder) seinen Stubnblues mitgebracht.

Sondern auch sein erst im Herbst herausgebrachtes jüngstes Album: „Elapetsch, Tod“, also in etwa: „Ätsch, Tod“. Vom Tod sang der gebürtige Burgenlandkroate, der sich seit Jahrzehnten für Menschenrechte und Minderheiten engagierte, auch. Vor allem aber sang er vom Leben, von der Liebe, von den Ams(ch)eln und den Auen, von der Donau und vom Greißler, von Engerln und Johanniskäfern.

Und das so liebevoll, so behutsam, aber auch so beseelt, so beschwingt und so intensiv, dass man nicht nur gleich mittanzen will, beim Frühlingswalzer, sondern auch auch gleich Gänsehaut bekommt, bei den Artmann- und Müller-Texten. Ein Ständchen (und eine Torte von Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl) gab’s auch – nämlich für Gitarrist Stefan Schubert, zum 60er. Und ein paar launige Versprechen, fürs „nächste Mal“. Heute, Sonntag, verstarb Willi Resetarits - viel zu früh!