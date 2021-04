„Herumsitzen“ wollten sie nicht. „Warten“ auch nicht. „Wir“, sagen Paula Kühn und Gina Christof, „wollen proben – aber nicht nur ins Blaue!“ Also haben sich die beiden jungen Schauspielerinnen zusammen getan. Und etwas Neues gegründet.

„Lichtzeit“ heißt das. Dann ein Punkt. Dann: „Ensemble“. Weil „Krisen viel ans Licht bringen“, erklärt Paula Kühn (32). Und weil es sich auch daraus entwickelt habe, „dass wir im Dunkeln stehen“, ergänzt Gina Christof (27).

Denn: Gerade für Schauspielerinnen und Schauspieler sei die Situation derzeit prekär. Geschlossene Häuser, geplatzte Premieren, gekündigte Verträge – und oft weder Härtefonds, die zahlen, noch Lobbys, die helfen. Und: eine mehr als ungewisse Zukunft.

Wobei: Schwierig war es auch für junge darstellende Künstlerinnen und Künstler schon vor Corona. Auch daran wollen Gina Christof und Paula Kühn etwas ändern. Denn: Dafür sei jetzt die richtige Zeit.

„Wir sind ein Verein zur Förderung der darstellenden Künste – und wir fördern uns gerade auch selbst!“ Paula Kühn & Gina Christof, Gründerinnen & Leiterinnen des Lichtzeit.Ensembles

Also haben die gebürtige Eichgrabnerin und die gebürtige Freiburgerin, die zuletzt gemeinsam in Linz gespielt haben, einen Verein gegründet, ein Programm geplant, eine Homepage kreiert, ein Logo entwickelt, Fotos gemacht, um Förderungen angesucht und ein Crowd Funding initiiert (das startet am 18. Mai, gespendet werden kann über das Vereinskonto auf der neuen Homepage aber schon jetzt).

„Das ging Schlag auf Schlag. Und wir haben gerade sehr gefüllte Tage! Aber es ist auch sehr schön, weil wir das für uns und unsere Leidenschaft tun!“ Für ihre Leidenschaft – und für ihre künftigen Stücke – haben die beiden Vereinsgründerinnen auch ein Premierenhaus gesucht. Das steht inSt. Christophen. Und nennt sich Theaterei. „Das passt perfekt“, schwärmt Gina Christof, „denn das sieht aus wie der Salon der Alma“.

„Alma“ soll auch die erste, große Produktion des Lichtzeit.Ensembles werden. Und nicht nur von Alma Mahler-Werfel und ihrem Leben erzählen. Sondern auch von der „Lust zu brennen“, so der Untertitel.

Wir wollen auch einen Pool schaffen, an darstellenden Künstlerinnen und Künstlern Paula Kühn

Geschrieben hat das Episodenstück Paula Kühn, gelaufen ist es bereits „höchst erfolgreich“ in Linz. Für das neue Ensemble hat die Autorin ihre „Alma“ neu inszeniert. Und zu den drei Schauspielern (in der Hauptrolle: Gina Christof als Alma) noch zwei Musikerinnen, eine dramatische Sopranistin und eine Violinistin, auf die Bühne geholt. Außerdem im Ensemble: eine junge niederösterreichische Schneidermeisterin.

„Wir wollen“, meint Paula Kühn, „auch einen Pool schaffen, an darstellenden Künstlerinnen und Künstlern“. Und die, sobald wie möglich, auch fair bezahlen. „Das ist uns ein Riesen-Anliegen“, so die Ensemble-Leiterinnen. Ein Anliegen ist ihnen auch ein Repertoire an eigenen Stücken. „Zwei bis drei“ wollen sie pro Spielzeit auf die Bühne bringen, nach Alma Mahler stehen Romy Schneider und Lotte Lenya am Programmplan. Und auf Tour gehen würden sie mit all denen auch gern.

Die erste Premiere ist jedenfalls schon fix: am 10. September, in der Theaterei in St. Christophen. Und wenn da noch immer zu ist? „Dann denken wir jetzt schon in Richtung Stream oder Hörspiel.“

www.lichtzeit-ensemble.com