Die eine liest unter Sternen. Der andere liest unter Drachen. Die Dritte liest auf Wolken. Der Vierte liest auf Karotten. Die Fünfte liest am Rücken eines Einhorns. Und die Sechste liest kopfüber zwischen Fledermäusen.

Denn: „Lesen kann man überall. Vorlesen auch.“ Steht in Großbuchstaben über Österreichs Vorlesetag. Der bittet diesen Donnerstag zur „Vorlesung“ – aber nicht zu einer, sondern zu vielen. 3.084 waren es noch am Montag, die sich österreichweit registriert, Ort und Zielgruppe eingegeben, ein Vorlesebuch ausgesucht, einen Link hinzugefügt und vielleicht noch ein paar Zeilen zum Gustomachen geschrieben haben.

(Vor-)Gelesen wird da in Büchereien und Wohnzimmer, aus Märchenbüchern und „Unsinn-Geschichten“, von Janosch und Torberg und von „Rumpelstilzchen“ bis zum „Grüffelo“. Und (vor-)gelesen wird von jeder und jedem (Anmeldung auf: www.vorlesetag.eu ).

„Wer vorliest, schafft die besten Voraussetzungen“: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko zum (nieder-)österreichischen Vorlesetag diesen Donnerstag. NLK / Burchhart

Wobei: Ein paar ganz prominente Stimmen sind auch dabei, beim diesjährigen Vorlesetag. Und zwar als Online-„Specials“. 29 an der Zahl finden sich im Spezialprogramm, das erste am Donnerstag um 9 Uhr, das letzte am Donnerstag um 20 Uhr. Und dazwischen jede halbe Stunde ein neues „Special“.

Auf der Leseliste: Topsy Küppers bis Mercedes Echerer, Reinhard Nowak bis Tarek Leitner, Alexander Wrabetz bis Michael Ludwig. Auf der Bücherliste: Shakespeare und Mauz, „Die kleine Hexe“ und „Das fliegende Klassenzimmer“.

„Lesen bildet“, sagt die Initiative des Echo-Medienhauses gemeinsam mit ORF, Unicef und vielen anderen. Und: „Vorlesen verbindet.“ Denn, so auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Landesrat Ludwig Schleritzko: „Wer vorliest, schafft uneinholbares Startkapital!“ Vorgelesen müsse aber nicht immer im Kinderzimmer, „vor dem Einschlafen“, werden. (Vor-)Gelesen könne auch in einer von Niederösterreichs 260 Bibliotheken werden – nicht nur am 18. März.